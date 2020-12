Președintele PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, este convins că partidul din care face parte va câștiga alegerile parlamentare din acest an, iar procentele finale vor fi chiar mai mari decât cele indicate de exit-polluri.

„Cred că diferența va crește în favoarea PSD, cred ca va fi o diferență cu unul-două procente în plus la finalul numărării voturilor. Mă bucur că, ceea ce am făcut în ultima perioadă, în special ceea ce au făcut colegii mei – echipa care a dus greul acestei campanii, merită toate felicitările și sper ca la finalul numărării voturilor în județul Bistrița-Năsăud să fim măcar cu 0,1% peste media națională. Sunt convins că vom avea un rezultat bun față de alte organizații din Transilvania, dar îmi doresc să avem cu ceva peste media națională, fiindcă acesta a fost targhetul nostru. Le mulțumesc oamenilor că au ieșit la vot. Eu am spus ca va fi o prezență în jur de 30% la vot Foarte multă lume a fost speriată. Pe lângă cei care au fost speriați de Covid, sunt și cei care au fost foarte nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an de guvernare și sunt unii care sunt nemulțumiți în general de clasa politică și au ales să sancționeze în acest mod, prin neprezentare la vot, clasa politică”, a declarat Radu Moldovan.

Întrebat dacă votul din diaspora ar putea schimba rezultatul alegerilor, Moldovan a spus că nu crede că acest lucru se va întâmpla.

„După cunoștințele mele, aceste sondaje sunt ponderate și cu opțiunea de vot din diaspora. Cele de la ora 23.00 vor fi mai elocvente. Știm tot timpul că la ora 21:00 e exit-poll-ul pentru ora 19:00, iar la 23:00 va fi cel de la închiderea urnelor”, a spus pre;edintele PSD Bistrița-Năsăud.

Radu Moldovan s-a ferit însă să spună clar dacă la acest scor PSD va forma guvernul sau va prefera să rămână în opoziție.

„E prematur să fac speculații acum. În mod normal, în toate democrațiile din lume, președintele, regele, regina înmânează mandatul pentru prim-ministru partidului care a câștigat alegerile. Vom vedea care va fi finalul numărătorii voturilor, cum va arăta clasamentul. Aștept de la domnul președinte Iohannis ca măcar în ceasul al 29-lea să respecte voința cetățenilor și să dea dreptul PSD să propună prim-ministru, iar acel prim-ministru, așa cum prevăd cutumele și procedurile constituționale, are la dispoziție 10 zile să-și caute o majoritate parlamentară și în condițiile în care o găsește se duce în fața Parlamentului cu o formulă de guvern. Dacă nu-și găsște această majoritate parlamentară, se întoarce la președinte și își predă mandatul și atunci sigur că președintele, în mod natural, este îndreptățit să ofere mandatul de prim-ministru partidului de pe locul 2 sau 3, care la rândul lor trebui să își caute o majoritate parlamentară. În concluzie nu vreau să fac speculații. Nu știu dacă a existat vreo discuție preelectorală pe acest subiect. Vom vedea în zilele următoare ceea ce se întâmplă”, a declarat președintele PSD Bistrița-Năsăud.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud