Scene cumplite făcute și filmate chiar de primarul din Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău. Acesta și-a dezbrăcat fiica, a pus-o să stea în genunchi și a înregistrat video minute bune în timp ce o certa pe copilă. Mai mult, bărbatul o pune pe fată să repete propoziții pe care el i le spunea. După ce imaginile au apărut în spațiul public, primarul a dat vina pe PSD și spune că totul este o strategie de campanie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

În imagini se vede cum fata este obligată să stea cu mâinile deasupra capului și să repete tot ce îi zice tatăl său, supărat că fiica sa nu-l ascultă. Traian Ogâgău își umilește copila și continuă să o filmeze în ipostaze revoltătoare, scrie Realitatea.net.

„Nu mai sunt obraznică și nu mai supăr pe mama și pe tata”, „O să fac exerciții și o să învăt” sau „Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta”, sunt doar câteva dintre propozițiile pe care bărbatul o pune pe fetiță să le repete.

La scurt timp după ce imaginile au apărut în spațiul public, primarul din Sângeorz-Băi, care mai speră la un mandat, susține că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să își educe copiii. Mai mult, edilul acuză PSD că a publicat acum imaginile pentru a-l defăima în pragul alegerilor.

„Circula prin orasul nostru un video personal facut iarna trecuta in concediu singur cu copii la schi in care fetita mea, Traian,a iesita din dus si dezbracata in camera de hotel, era certata de mine, de tatal ei, nu de altcineva, pentru ca a fost neascultatoare in acea perioada. Cum ati intrat in posesia lui nu mai conteaza, insa de aici si de a-l folosi in campanie electorala, film personal privat, denota faptul ca sunteti disperati si folositi cele mai josnice metode de a manipula cetatenii, metode marca PSD. Dragii mei, in viata personala nu se poate baga nimeni si nu e normal s-o folositi in campanie electorala”, spune Traian Ogâgău.

Poliția s-a autosesizat în acest caz.

„Conducerea I.P.J. BN a dispus efectuarea de verificări cu privire la imaginile apărute în spațiul public”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Crina Sîrb, potrivit Gazeta de Bistrița.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud