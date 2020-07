Decizia Curții Constituționale a României (CCR) cu privire la izolarea/carantinarea și spitalizarea persoanelor în contextul pandemiei de coronavirus a produs efecte și în județul Bistrița-Năsăud. Prefectul Stelian Dolha a anunțat că au fost înregistrate deja șase cazuri în care persoane depistate pozitiv cu CoVid-19 au refuzat internarea sau au cerut să fie externate din spital, în baza deciziei CCR.

”Curtea Constituţională ne-a lăsat fără instrumente de lucru, şi pentru cei izolaţi, şi pentru cei care se află în carantină, și pentru carantinarea instituțiilor. Suntem destul de departe cu încheierea socotelilor cu acest coronavirus”, a declarat Stelian Dolha.

Potrivit prefectului bistrițean, decizia CCR nu a ținut cont și de dreptul la sănătate a celorlalți cetățeni .

„Decizia CCR, dincolo de aspectele legate de constituționalitate, cred că a omis totuși ceva și trebuie să o spunem: dreptul fiecăruia la libertate și dreptul la sănătate. Și putem merge chiar mai departe, nerespectarea dreptului la sănătate a celorlalți și dreptul de a nu se infecta. Eu cred că și acest drept este tot unul constituțional. (…) Decizia CCR ne-a lăsat fără 1.420 de persoane care erau deja în izolare la domiciliu. Din data 3 iulie, raportările nu se mai fac. Pe lângă acestea, mai avem patru persoane care se aflau în carantină și care au plecat, asta pentru că așa a decis CCR. Dacă în primă fază nu am avut cereri pentru externare, în urma deciziei am avut deja două astfel de cereri, plus încă patru persoane infectate CoVid-19 au refuzat internarea. Asta după decizia CCR. Suntem încă într-o situație complicată și eu cred că relaxarea asta nu ne-a făcut bine deloc. Încurajarea ei de un politicianism jenant și iresponsabil, eu cred că nu face altceva decât să accentueze o dorință mai mare de relaxare și o iresponsabilitate din partea celor care îi ascultă. Avem printre infectați medici, cadre medicale, avem vârstnici, dar avem și copii. Avem și doi primari, îi știți foarte bine – pe fostul primar din comuna Șanț, care este internat de multă vreme într-o secție de terapie intensivă în Cluj-Napoca, și pe primarul din Galații Bistriței, care este internat în Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Am înțeles că starea lor, din ceea ce mi se spune, se ameliorează totuși, merg spre bine, dar că perioada lor de spitalizare este destul de mare deja”, a spus Stelian Dolha.

În acest context, oficialul bistrițean consideră că Parlamentul ar trebui să dezbată cât mai repede proiectul de lege adoptat de Guvern cu privire la instituirea unor măsuri de sănătate publică în situații de risc epidemiologic și biologic.

”Sper ca proiectul de lege adoptat de Guvern să fie dezbătut și să îl avem cât mai repede ca intrument de lucru în teritoriu. Asta dacă și parlamentarii noștri dau dovadă de responsabilitate”, a spus Dolha.

Prefectul a prezentat și un grafic al focarelor din Bistrița-Năsăud, afirmând că cel mai mare focar este cel al „relaxării și efectele ei”.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud