Profesorii au protestat împotriva Legii salarizării: risc uriaș de blocare a examenelor VIDEO

Profesorii sun la un pas să blocheze sistemul de învățământ. Sute de dascăli au ieși astăzi în stradă nemulțumiți de legea salarizării.
S-a încheiat protestul dascălilor
Protestul dascălilor s-a încheiat la ora 13.00, după două ore de manifestații.
„E nevoie ca politicienii României să salveze educația. Ne-am săturat de vorbe, vrem fapte din partea lor. De asemenea, vom depune astăzi semnăturile pentru susținerea inițiativei legislative cetățenești, care nu prevede altceva decât revenirea la forma inițială a Legii 198/2023. Și aici fac referire la numărul de elevi la clasă, pentru că, dacă își dorești un învățământ de calitate, evident avem nevoie de un număr decent de elevi la clasă. Fac referire aici la comasări abuzive, determinate de Legea 141 în țară.
De asemenea, vorbim despre norma didactică, pentru că nu înseamnă altceva decât un respect pentru experiența la catedră, și anume reducerea normei didactice cu 2 ore. Să revenim la norma didactică de 18 ore. N-am fost niciodată pe sub media europeană. Au fost o minciună și un argument fals când s-a luat decizia în Legea 141, Legea Bolojan. De asemenea, vorbim despre nivelul plății la plata cu ora, pentru că astăzi este plătită la valoarea unui zilier, ceea ce este o mare bătaie de joc”, a declarat vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, pentru edupedu.ro.
„Vocea educației a ajuns în Parlament”
Federațiile sindicale reprezentative din învățământ au anunțat depunerea la Parlament a unei inițiative legislative cetățenești susținute de peste 160.000 de semnături strânse la nivel național.
Protestul dascălilor a început
Protestul dascălilor din educație a început la ora 11.00 și va dura două ore, până la ora 13.00. În acest interval va avea loc o acțiune de pichetare în zona Palatului Parlamentului, la Alveola Parcului Izvor, unde vor fi depuse oficial peste 160.000 de semnături strânse în sprijinul modificării legislației din educație.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Angajații din educație continuă protestele față de noua lege a salarizării și vor manifesta din nou astăzi în fața Parlamentului. Aceștia le cer parlamentarilor să modifice proiectul atunci când va intra în dezbatere, astfel încât veniturile să nu scadă, în condițiile în care legea se suprapune peste măsurile adoptate anul trecut de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Sindicatele susțin că efectele acestor schimbări au generat deja pierderi semnificative în sistemul de învățământ.
Potrivit sindicaliștilor, au fost strânse peste 160.000 de semnături la nivel național pentru susținerea unor forme de protest, inclusiv boicotarea examenelor. În prezent se desfășoară Evaluarea Națională, iar de săptămâna viitoare începe examenul de Bacalaureat, existând posibilitatea ca aceste examene să fie afectate în semn de protest față de legea salarizării.
Sindicatele mai solicită viitorului Guvern măsuri care să îmbunătățească situația din educație, arătând că plata cu ora rămâne foarte redusă, iar comasarea claselor și majorarea normei didactice au contribuit la diminuarea veniturilor personalului din învățământ.