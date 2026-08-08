România își păstrează ratingul recomandat investițiilor. Un semnal pozitiv, dar și un avertisment pentru autorități

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” – UMPMV și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști – PPMP salută menținerea României în categoria statelor recomandate investițiilor de către principalele agenții internaționale de rating.
Moody’s Ratings a confirmat, la 7 august 2026, ratingul suveran al României la Baa3, menținând perspectiva negativă. Decizia vine după ce Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al României la BBB-, tot cu perspectivă negativă.
Cele două calificative mențin România în categoria „investment grade”, dar la ultima treaptă înaintea categoriei speculative. Este o veste pozitivă pentru România.
Menținerea ratingului recomandat investițiilor contribuie la păstrarea încrederii investitorilor, la accesul României la finanțare pe piețele internaționale și la evitarea consecințelor economice pe care le-ar putea produce o retrogradare în categoria speculativă.
În același timp, faptul că ambele agenții mențin perspectiva negativă reprezintă un avertisment care trebuie tratat cu maximă responsabilitate. România a trecut două evaluări importante fără retrogradare, însă vulnerabilitățile economice și fiscale nu au dispărut.
În acest context, UMPMV și PPMP recomandă autorităților statului român:
1. Continuarea reducerii deficitului bugetar prin măsuri sustenabile și predictibile, fără sacrificarea investițiilor strategice și fără transferarea disproporționată a costurilor asupra populației.
2. Asigurarea stabilității politice și guvernamentale pentru creșterea predictibilității economice și menținerea încrederii investitorilor și partenerilor externi.
3. Accelerarea reformelor și absorbția cât mai eficientă a fondurilor europene – resurse esențiale pentru investiții, infrastructură și dezvoltarea economiei.
4. Creșterea capacității de apărare și securitate națională a României în concordanță cu riscurile actuale și cu responsabilitățile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Este necesară continuarea modernizării și dotării structurilor fundamentale ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională – MApN, MAI, SRI, SIE, SPP și STS – cu tehnică modernă, infrastructură, tehnologie, capacități de apărare aeriană și antidronă, comunicații securizate și resursele necesare îndeplinirii misiunilor constituționale.
5. Apărarea drepturilor militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, precum și ale familiilor acestora. Militarii și polițiștii sunt cetățeni români care au ales să servească statul, asumându-și obligații, restricții și riscuri specifice profesiei. Statul român are obligația morală și instituțională de a le respecta statutul, demnitatea, drepturile și contribuția la apărarea țării.
6. Protejarea investițiilor strategice în apărare, ordine publică, securitate națională, energie, infrastructură critică, educație și sănătate. Disciplina fiscală este necesară, dar securitatea statului și funcționarea instituțiilor sale fundamentale nu pot fi tratate exclusiv prin prisma reducerilor bugetare.
7. Aplicarea unei strategii fiscale multianuale credibile cu obiective clare privind deficitul și datoria publică, astfel încât România să urmărească nu numai evitarea unei retrogradări, ci revenirea la o perspectivă stabilă și, ulterior, îmbunătățirea ratingului suveran.
Pe umerii militarilor și polițiștilor, activi, în rezervă și în retragere, precum și ai familiilor care îi susțin, stă o parte esențială din apărarea și securitatea națională a României. Consolidarea bugetară nu trebuie realizată prin diminuarea nejustificată a drepturilor celor care au apărat și apără România.
Menținerea României în categoria investment grade de către Moody’s și Fitch este un semnal pozitiv și trebuie valorificată. Dar perspectiva negativă acordată de ambele agenții este și un avertisment.
Obiectivul național nu trebuie să fie doar evitarea retrogradării, ci consolidarea economiei românești, creșterea capacității de apărare și securitate națională, protejarea nivelului de trai, respectarea celor care servesc sau au servit statul român și creșterea ratingului de țară.
O Românie puternică economic trebuie să fie și o Românie puternică militar, instituțional și social.
Stabilitatea economică și financiară, capacitatea de apărare și respectul pentru militarii și polițiștii României reprezintă componente fundamentale ale securității naționale.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)