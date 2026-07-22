Gheorghe Piperea după tupeul lui Coldea de a îmbrânci un jurnalist Realitatea PLUS: „Este vorba clar de un act de tâlhărie!”

Publicat 22 iul. 2026, 18:30 Actualizat 22 iul. 2026, 18:52 Sursă Realitatea PLUS

Incident scandalos și șocant pe aeroportul din Nisa. Generalul (r) Florin Coldea a agresat-o pe jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, care are doar 21 de ani. Mai mult, i-a luat telefonul din mână, pentru că a încercat să îl filmeze. Gheorghe Piperea a anunțat ce prevede această faptă în Codul Penal.

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