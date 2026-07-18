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Incendiu puternic într-un bloc din Bistrița. Gestul iresponsabil făcut chiar de un locatar ar fi provocat focul – VIDEO
Incendiu la Bistrița (ISU)
Publicat18 iul. 2026, 13:15
Actualizat18 iul. 2026, 13:18
Sursărealitatea.net
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă la un bloc de locuințe din Bistrița. Zeci de locatari au fost evacuate, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focarelor. Se pare că unul dintre proprietari s-a urcat pe acoperiș pentru a repara o fisură și când a vrut să o lipească, a dat foc la acoperiș.
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