Sute de milioane de euro, salvate pe ultima sută de metri. Noua lege PNRR așteaptă semnătura președintelui

Mutare decisivă pentru salvarea fondurilor europene: regulile de finalizare a investițiilor publice se schimbă major. O nouă lege, aflată deja pe masa președintelui pentru promulgare, promite să deblocheze implementarea proiectelor din PNRR și să protejeze sute de milioane de euro de riscul dezangajării, fiind complet aliniată cerințelor de la Bruxelles.
România introduce o plasă de siguranță vitală pentru a nu pierde finanțările europene din cauza birocrației interne. Un nou proiect de lege, extrem de dezbătut și negociat direct cu oficialii de la Bruxelles, a trecut de Parlament și se află în prezent pe masa președintelui pentru promulgare. Inițiativa promite să rezolve una dintre cele mai mari probleme administrative care blocau decontările din PNRR.
„Am promovat legea privind recepţia pentru lucrări esenţiale, care ne va ajuta foarte mult în implementarea proiectelor prin PNRR. Este o lege pe care am dezbătut-o foarte mult cu Comisia Europeană, dar avem acceptul lor”, a explicat ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, într-o declarație acordată agenției Agerpres.
Racordarea la utilități, coșmarul care punea în pericol proiectele
Până în prezent, multe dintre proiectele majore de infrastructură sau de modernizare se blocau inexplicabil chiar în faza finală. Motivul? Procedurile birocratice interminabile necesare pentru conectarea noilor clădiri la rețelele publice, în special la cea de energie electrică. Din cauza acestor întârzieri — generate adesea de furnizorii de utilități și nu de constructori —, România risca să depășească termenele-limită stricte impuse de UE și să piardă definitiv banii.
Ministrul Dezvoltării a subliniat că problema principală nu era legată neapărat de costuri, ci de timpul uriaș pierdut cu avizele și lucrările de branșare, perioadă în care investiția apărea ca „nefinalizată” în ochii auditorilor europeni.
Regula celor 120 de zile: Artificiul care deblochează banii de la Bruxelles
Pentru a tăia acest nod gordian, noul act normativ introduce noțiunea de recepție a lucrărilor esențiale. Concret, statul va putea prelua oficial o construcție și va putea declara proiectul finalizat în proporție de 95%, chiar dacă rețelele de utilități sau unele finisaje exterioare nu sunt complet gata.
Din momentul acestei recepții parțiale, autoritățile au la dispoziție un termen de grație de 120 de zile (patru luni) pentru a pune la punct restul detaliilor pe cheltuiala bugetului de stat. Avantajul uriaș este că, în baza acestui document, Comisia Europeană va accepta decontarea imediată a fondurilor europene, fără a mai bloca întregul proiect.
Peste jumătate de miliard de euro securizați doar în educație
Primele efecte ale acestei legi, votată de Parlament la sfârșitul lunii iunie, se vor resimți direct în modernizarea școlilor și în proiectele de dezvoltare locală. De exemplu, în cazul reabilitării unei unități de învățământ, primăriile vor putea cere decontarea celei mai mari părți din buget de la UE imediat ce clădirea devine funcțională, lăsând ultimele retușuri de șantier pentru perioada următoare.
Simulările inițiale realizate de Ministerul Dezvoltării arată că noua procedură va salva instantaneu aproximativ 560 de milioane de euro doar pentru proiectele din educație și infrastructură locală. Oficialii estimează însă că impactul total va fi mult mai mare, urmând să fie calculate beneficiile și pentru celelalte domenii finanțate prin PNRR, odată ce legea va fi semnată de șeful statului și va intra în vigoare.