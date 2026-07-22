Kovesi anchetează o posibilă fraudă cu fonduri PNRR la spitalul condus de Thuma

Publicat 22 iul. 2026, 08:44 Sursă Realitatea PLUS

Parchetului European anchetează o posibilă fraudă cu fonduri ale Uniunii Europene la Spitalul Județean Ilfov și la Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma, conform surselor Realitatea PLUS.

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