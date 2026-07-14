Nicușor Dan: Blocajul nu este la numele premierului, ci la componența viitorului Guvern

Publicat 14 iul. 2026, 11:31 Sursă Realitatea.Net

Președintele Nicușor Dan susține că principala piedică în formarea noului Guvern o reprezintă neînțelegerile dintre partide privind componența Executivului, nu desemnarea premierului. Șeful statului afirmă că este nevoie de mai multă flexibilitate din partea formațiunilor politice.

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