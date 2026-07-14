Donald Trump amenință Iranul cu noi bombardamente: „Îi vom lovi foarte tare în seara aceasta şi îi vom lovi tare şi mâine”

Preşedintele Donald Trump a vorbit despre cea mai recentă serie de atacuri desfăşurate de armata americană împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a anunţat că operaţiunile militare vor continua atât în această seară, cât şi în ziua următoare.
Trump anunţă noi atacuri asupra Iranului
Într-un interviu acordat prezentatorului conservator de radio Hugh Hewitt, preşedintele american a transmis că Iranul va fi lovit din nou de forţele Statelor Unite.
„Îi vom lovi foarte tare în seara aceasta şi îi vom lovi tare şi mâine”, a afirmat Donald Trump.
Declaraţia vine după ce Statele Unite au finalizat cea mai recentă rundă de atacuri împotriva Iranului. În acelaşi timp, sirenele de raid aerian au fost auzite în Bahrain, în timp ce autorităţile iraniene au susţinut că au „distrus” mai multe ţinte.
Iranul, acuzat că nu a respectat acordul
Donald Trump a vorbit şi despre memorandumul de înţelegere semnat de Washington şi Teheran. Potrivit preşedintelui american, Iranul „nu a respectat termenii acordului”. Afirmaţia vine după ce, luni, liderul de la Casa Albă a declarat că memorandumul „nu înseamnă prea mult”. Anterior, Trump îl descrisese însă drept „un acord cu Iranul care îndeplineşte tot ceea ce ne-am propus să realizăm… încheierea conflictului actual, redeschiderea Strâmtorii Hormuz şi împiedicarea Iranului să obţină o armă nucleară”.
SUA vor să controleze Strâmtoarea Hormuz
Preşedintele american le-a mai spus reporterilor că Statele Unite vor ajunge, în cele din urmă, să controleze Strâmtoarea Hormuz. Donald Trump a susţinut şi că războiul cu Iranul se desfăşoară „foarte repede”, chiar dacă operaţiunile militare au depăşit termenele pe care le anunţase anterior pentru încheierea conflictului.
Trump a descris situaţia drept o „ciocnire militară” şi a negat că ultima campanie de bombardamente desfăşurată de Statele Unite ar reprezenta începutul unei noi etape îndelungate a conflictului. Preşedintele american nu a precizat însă cât timp vor continua atacurile.
Trump cere despăgubiri din partea aliaţilor
Donald Trump consideră că Statele Unite ar trebui să primească despăgubiri din partea „ţărilor pe care le ajutăm” în conflictul cu Iranul. Preşedintele american a menţionat mai mulţi aliaţi din regiune care, în opinia sa, ar trebui să contribuie financiar. Printre aceştia se numără Israelul, Arabia Saudită, Qatarul şi Emiratele Arabe Unite.