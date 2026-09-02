Turiștii cazați la hotelul din Saturn cer banii înapoi. Unitatea, închisă de ANSVSA: a fost amendată pentru nereguli cu 3 zile înainte

Publicat 2 sept. 2026, 11:35 Actualizat 2 sept. 2026, 11:39 Sursă Realitatea.Net

Turiștii cazați la Hotelul Neko din stațiunea Saturn cer restituirea banilor pentru sejur, după ce aproape 60 de persoane au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară și au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Situația este monitorizată de Ministerul Sănătății și de inspectorii DSP Constanța. Unitatea de cazare a fost închisă de autorități.

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