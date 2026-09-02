Putin reacționează după avertismentul lui Zelenski privind zborurile deasupra Rusiei: „Nu se negociază cu teroriștii”

Publicat 2 sept. 2026, 09:34 Sursă Realitatea.net

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat marți la avertismentul transmis de Volodimir Zelenski companiilor aeriene care operează în spațiul aerian rus. Liderul de la Kremlin a susținut că afirmațiile președintelui ucrainean reprezintă o formă de „terorism de stat” și a declarat că Moscova nu poate negocia cu „teroriștii”.

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