Adrian Veștea: „Mâine depun la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”

Publicat 17 iun. 2026, 20:09 Actualizat 17 iun. 2026, 21:01 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri că procesul de formare a noului guvern intră în linie dreaptă, programul de guvernare urmând să fie depus la Parlament joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor propuși.

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