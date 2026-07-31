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Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Senatorii PNL și Guvernul vor să scoată la vânzare bunuri publice pentru a stinge datoriile pentru vaccinurile Pfizer!”

Mihai Enache (liderul deputaților AUR

Mihai Enache (liderul deputaților AUR

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 31 iul. 2026, 15:44

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, anunță că, în cadrul comisiei de administrație și a comisiei juridice din Camera Deputaților, AUR a reușit blocarea unei inițiative legislative a unor senatori PNL, susținută de Guvernul Bolojan, care ar fi permis vânzarea activelor statului român pentru acoperirea unor litigii, inclusiv cel existent cu compania farmaceutică Pfizer.

„Am reușit în această sesiune extraordinară să blocăm un proiect de lege prin care câțiva senatori PNL, cu sprijinul Guvernului, voiau să creeze un instrument prin care statul să poată tranzacționa și vinde bunuri publice pentru stingerea unor litigii. Ghiciți care era urgența acestui proiect: să stingem litigiul cu Pfizer.

Pfizer, cei de la care guvernele din pandemie, PNL-USR, au comandat milioane de doze de vaccin, un miliard de euro și astăzi statul vrea să vândă bunuri ale statului român, adică ale voastre și ale noastre, ale românilor, ca să acopere acest prejudiciu.

Voi vreți ca România să plătească datoria pentru milioanele de doze de vaccin vânzându-și bunurile? Să vândă, de exemplu, aeroportul Otopeni, compania TAROM, portul Constanța. Să vândă orice bunuri printr-o simplă hotărâre de guvern”, a declarat liderul deputaților AUR.

Mihai Enache a arătat că AUR a reușit să blocheze momentan acest proiect de lege și a propus amânarea dezbaterilor până la primirea unor explicații de la Ministerul Finanțelor și Consiliul Fiscal.

„Astăzi, împreună cu colegii mei din Comisiile de Administrație și din Comisia Juridică, am reușit să punem stop momentan acestui proiect de lege. Acele vaccinuri trebuie plătite de cei care le-au comandat, pentru că nu poporul român le-a comandat”, a declarat Mihai Enache, liderul deputaților AUR.

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