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Actualitate· 1 min citire
A murit Dumitru Udrescu, creatorul „Teleenciclopediei”
Teleenciclopedia
Dumitru Udrescu, creatorul și unul dintre primii producători ai emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit la Los Angeles, orașul în care trăia de aproape cinci decenii.
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