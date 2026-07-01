Accident de autobuz în Spania. 46 de răniți, dintre care 4 în stare critică

Publicat 1 iul. 2026, 13:22 Sursă realitatea.net

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață în orașul Lleida, Spania, după ce un autobuz de pasageri a intrat în fațada unei clădiri de pe Rambla Ferran. În urma impactului, 46 de persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare critică. Șoferița autobuzului se angajase recent în companie și era însoțită de un instructor, care a fost grav rănit și a suferit amputarea unui membru.

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