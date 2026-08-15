Ziua Marinei. Parada Forțelor Navale Române, transmisă în direct pe Realitatea Plus, de la ora 9:30

Publicat 15 aug. 2026, 09:00 Sursă realitatea.net

Peste 3.500 de militari români și străini, zeci de nave, ambarcațiuni și aeronave de luptă participă astăzi la cel mai mare spectacol naval al anului. Desfășurarea impresionantă de forțe de pe litoral este transmisă în direct, de la ora 9:30, într-o Ediție Specială la Realitatea Plus.

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