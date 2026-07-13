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Accident pe DN 17, în Bistrița-Năsăud. Opt persoane, dintre care trei copii, implicate în coliziunea dintre două mașini
Accident Bistrița-Năsăud/ Captură foto Bistrițeanul
Publicat13 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net
Opt persoane, inclusiv trei copii, au fost implicate luni dimineață într-un accident rutier produs pe DN 17, între localitățile Coldău și Cristeștii Ciceului, în județul Bistrița-Năsăud. Două persoane au fost rănite și transportate la spital.
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