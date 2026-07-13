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Accident pe DN 17, în Bistrița-Năsăud. Opt persoane, dintre care trei copii, implicate în coliziunea dintre două mașini

Accident Bistrița-Năsăud/ Captură foto Bistrițeanul

Accident Bistrița-Năsăud/ Captură foto Bistrițeanul

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat13 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net

Opt persoane, inclusiv trei copii, au fost implicate luni dimineață într-un accident rutier produs pe DN 17, între localitățile Coldău și Cristeștii Ciceului, în județul Bistrița-Năsăud. Două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 17, între localitățile Coldău și Cristeștii Ciceului, fiind implicate două autoturisme în care se aflau, în total, opt persoane.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, în cele două mașini se aflau cinci adulți și trei copii.

„În urma evaluării tuturor persoanelor implicate s-a constatat că în cele două autoturisme se aflau cinci adulţi şi trei copii. Dintre aceştia, doi adulţi au nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU.

Cele două victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cum s-a produs accidentul

Primele cercetări ale polițiștilor arată că un bărbat de 31 de ani, din Telciu, care conducea un autoturism pe direcția Dej – Bistrița, a intrat în coliziune cu o mașină care circula din sens opus, la volanul căreia se afla un tânăr de 23 de ani din Căianu Mic.

În urma impactului au fost răniți șoferul în vârstă de 23 de ani și un pasager de 44 de ani, ambii fiind transportați la spital.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Polițiștii Compartimentului Rutier Beclean continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauza producerii accidentului.

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