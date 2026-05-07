Anca Alexandrescu dezvăluie sistemul care l-a crescut pe Bolojan: În spatele lui s-a aliniat absolut toată propaganda din 1989-1990 și până acum

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a devoalat, joi, sistemul care l-a crescut pe Ilie Bolojan și a subliniat că premierul demis ”e în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale”

”Avertisment! Nu-l subestimați pe Ilie Bolojan și, mai ales, sistemul din spatele său care l-a „crescut”, pas cu pas, de ani de zile! Așa cum am spus aseară, Bolojan e în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale! Tocmai ce a postat un mesaj pentru „liberalii onești”! A zis că a „separat apele”! Vai, iată cum îl întruchipează pe „Moise”, așa cum a fost descris de Limbiceanu! „Jurnaliștii onești” s-au înghesuit să-i redistribuie postarea și să-l ridice în slăvi! Ca și „mari analiști economici”! Dar, mai ales, muuulte grupuri din rețeaua Kensington! Da, da! Aceeași Kensington. Observați cu atenție cum toată propaganda soroșisto-globalistă s-a pus în spatele lui! De la madam Blandiana la Angi Șerban (superbă asociere)! Până și cei din morminte (vezi Sora) îl susțin! ND e principalul lui adversar, dar, în drumul spre Cotroceni, mai are de „rezolvat” niște probleme! Sistemul, încă activ din vremea Kovesi-Coldea, e pregătit să lovească din nou! Mai o arestare, mai o închidere de media, că deh, asta știu ei să facă cel mai bine! Daaaar! Există o majoritate formată! Și votul popular! Legați-vă centurile! Urmează vremuri dure”, a scris Anca Alexandrescu, pe pagina sa de Facebook.

”Se lucrează la soclul lui Bolojan”

Totodată, Anca Alexandrescu a spus, în direct la Realitatea PLUS, că în spatele lui Ilie Bolojan s-a aliniat toată propaganda din 1989-1990 și până acum.

”Eu am făcut această postare și am adus aminte de ce a spus domnul Liceanu, care reamintesc că și-a făcut o cafenea la Oradea, în biblioteca care ținea, evident, de Consiliul Județean pe care îl conducea domnul Bolojan, dar ce vreau să spun este că, de fapt, este un proiect care se construiește de foarte multă vreme.

Am spus-o, de altfel, am spus și aseară, că, de fapt, Ilie Bolojan se află încă de ieri în campanie pentru alegerile prezidențiale și că inamicul său, în acest moment, este președintele, mă rog, președintele lor, Nicușor Dan, că ei l-au votat.

Și este o construcție pregătită de foarte mulți ani de zile. Sistemul, eu am lansat un avertisment pe pagina mea de socializare, am spus că să nu fie subestimat Ilie Bolojan și mai ales sistemul din spatele lui, pentru că Ilie Bolojan a fost pregătit pas cu pas pentru această poziție de președinte al României.

A fost președinte interimar pentru o scurtă perioadă, a ars toate etapele conform sistemului. Vreau să nu uitați că în spatele lui este și Vasile Blaga, sunt mulți oameni care vin de acolo, de la Bihor.

Să nu uitați întâlnirile lui cu doamna Maia Sandu, faptul că a vrut să aducă universitatea lui Soros acolo.

Uitați-vă că în spatele lui s-a aliniat absolut toată propaganda din 1989-1990 și până acum, de la doamna Ana Blandiana până la Angii Șerban.

Nu vi se pare totuși ciudat cum s-au mutat toți cu arme și bagaje din spatele lui Nicușor Dan în spatele lui Bolojan? Da, se lucrează la soclul lui Bolojan”, a afirmat realizatoarea TV.