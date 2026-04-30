Bărbat mort după un accident pe scările rulante ale unui pasaj pietonal din Bistrița
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a murit la spital, la opt zile după ce a fost implicat într-un accident produs pe scările rulante ale unui pasaj pietonal subteran din Bistrița.
Incidentul a avut loc pe 21 aprilie, când acesta a căzut împreună cu soția sa, în vârstă de 71 de ani.
În urma accidentului, bărbatul a fost transportat la spital și internat în stare critică la Terapie Intensivă. Pe toată durata spitalizării, pacientul a rămas intubat, ventilat mecanic și sedat, medicii precizând că starea sa a fost gravă în permanență. Decesul a survenit miercuri după-amiază.
Soția bărbatului a suferit mai multe contuzii și zgârieturi în urma căderii. Aceasta a primit îngrijiri medicale și a fost externată în aceeași zi, cu recomandări din partea medicilor.
După producerea incidentului, Primăria Bistrița a dispus restricționarea accesului pe scările rulante din pasajul respectiv. Măsura a fost luată ca urmare a accidentului, în contextul verificărilor privind siguranța instalației.
Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Pasajul pietonal subteran a fost inaugurat în luna ianuarie, în apropierea pieței agroalimentare din oraș, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Scările rulante au devenit funcționale din luna februarie.
