Anunț uriaș despre Cristi Chivu după titlul cu Inter Milano: „Trebuie să rămână mulți ani”

Succesul obținut de Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano, încununat cu titlul din Serie A, a fost urmat de un mesaj puternic din partea conducerii clubului.

Președintele nerazzurrilor, Beppe Marotta, a subliniat rolul decisiv al tehnicianului român în câștigarea campionatului și a lăsat să se înțeleagă că acesta are viitorul asigurat la echipă.

„Acesta este Scudetto-ul lui Chivu și al echipei”, a declarat Marotta, imediat după cucerirea celui de-al 21-lea titlu din istoria clubului.

Oficialul italian, aflat la al zecelea titlu personal, primul din postura de președinte, a descris succesul drept „un vis devenit realitate” și a ținut să le mulțumească atât foștilor conducători ai clubului, cât și suporterilor și actualei echipe de management.

Despre antrenorul român, mesajul a fost cât se poate de clar: „Are calități extraordinare: poate și trebuie să rămână la Inter mulți ani.”

Marotta a explicat și cum s-a ajuns la numirea lui Chivu pe banca tehnică, imediat după plecarea lui Simone Inzaghi. Decizia a fost luată rapid, conducerea mizând pe curajul și experiența acumulată de fostul internațional român, atât ca jucător, cât și ca antrenor la nivel de juniori și în Serie A.

Deși începutul de sezon a fost complicat, cu înfrângeri în fața lui Udinese și Juventus, conducerea clubului a ales să-i acorde încredere totală.

„Ne-am dat seama că echipa este unită, iar antrenorul este liderul ei. În cariera mea nu am demis niciodată un antrenor în timpul sezonului. Trebuie susținut”, a explicat Marotta.

În final, oficialul lui Inter a subliniat că decizia de a merge pe mâna lui Chivu a fost una bine calculată, iar lipsa de experiență a fost compensată prin sprijinul oferit de club.