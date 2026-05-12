Atac cu sticlă spartă în județul Bistrița-Năsăud. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit

Un tânăr de 19 ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost atacat cu o sticlă spartă de un bărbat de 40 de ani.

Incidentul s-a petrecut în comuna Coșbuc, în apropierea unui imobil, pe fondul unui conflict izbucnit după consumul de alcool. În timpul altercației, agresorul l-ar fi lovit pe tânăr în zona gâtului, provocându-i răni grave care i-ar fi putut pune viața în pericol.

Un ofițer de poliție judiciară aflat în timpul liber a observat scena și a intervenit imediat, acordându-i victimei primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Polițistul a precizat ulterior că lovitura ar fi putut fi fatală dacă rana era doar câțiva milimetri mai adâncă.

După primele cercetări, bărbatul suspectat de agresiune a fost reținut pentru 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, iar suspectul este cercetat pentru tentativă de omor.