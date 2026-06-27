Bărbat urmărit internaţional pentru trafic de droguri, găsit într-un apartament din Bistriţa

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 10:52

Un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania și urmărit internațional pentru trafic de droguri, a fost depistat și reținut într-un apartament din municipiul Bistrița în urma unei operațiuni coordonate.

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