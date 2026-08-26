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Actualitate· 2 min citire
Bolojan îi pune pe români să plătească factura austerității. Furia din societate, tot mai mare pe fondul scumpirilor
Publicat26 aug. 2026, 09:41
Actualizat26 aug. 2026, 09:56
SursăRealitatea PLUS
Românii plătesc tot mai scump pentru măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan! Taxele noi, accizele majorate și banii luați din buzunarele oamenilor pentru măriri de taxe i-au adus pe cetățeni în pragul disperării. Nimeni nu a scăpat neatins de deciziile lui Ilie Bolojan. Pensionarii abia fac față cheltuielilor, bugetarii încearcă din răsputeri să blocheze noul val de tăieri din salarii, fermierii și antreprenorii spun că sunt împinși către faliment, iar elevii din familiile sărace riscă să rămână fără burse în vacanțe. Guvernul demis continuă să vorbească despre așa-zisele „sacrificii necesare”, însă românii spun că nu mai au de unde să dea.
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