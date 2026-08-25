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Frații Tate își contestă averea în instanță. Mașinile de lux și iahtul de 50 de milioane de dolari ar fi fost închiriate

Frații Tate

Frații Tate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 15:18

Avocații lui Andrew și Tristan Tate susțin, în documentele depuse în instanță, că o parte din imaginea de lux promovată de cei doi pe rețelele sociale nu reflectă averea lor reală.

Potrivit apărării, mai multe mașini de lux ar fi fost închiriate, iar un superiaht evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari ar fi fost folosit în scop promoțional.

Mașinile de milioane de dolari

În documentele prezentate instanței, apărarea contestă afirmațiile procurorilor privind averea fraților Tate și resursele financiare de care aceștia ar dispune.

Unul dintre exemple este colecția de mașini de lux prezentată în materialele lui Tristan Tate. Automobile precum Bugatti și Aston Martin, evaluate împreună la aproximativ 14 milioane de dolari, ar fi fost închiriate pentru aparițiile din mediul online.

Ce spun despre iahtul de 50 de milioane de dolari

Apărarea contestă și faptul că frații Tate ar fi proprietarii unui superiaht evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari. Potrivit avocaților, ambarcațiunea nu le aparținea, iar cei doi ar fi fost plătiți pentru a o promova pe rețelele sociale.

Procurorii americani au invocat însă averea și bunurile prezentate de frații Tate atunci când au argumentat că aceștia ar reprezenta un risc de fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune.

Apărarea: imaginea online era marketing

Avocații susțin că postările și declarațiile făcute de Andrew și Tristan Tate pe internet conțin satiră, exagerări și elemente de promovare. Ei afirmă că cei doi și-au construit intenționat o imagine de oameni extrem de bogați pentru a atrage vizualizări și a genera venituri.

„Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce produce venituri. Pe scurt, interpretează un rol”, susțin avocații în documentele depuse în instanță.

Andrew și Tristan Tate se află în detenție federală în Miami și contestă extrădarea către Marea Britanie, unde sunt acuzați de infracțiuni sexuale. Cei doi neagă acuzațiile.

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