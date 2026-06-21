Călin Georgescu, mesaj crucial pentru toți românii: „Tot răul se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie” - VIDEO

Călin Georgescu a venit cu un mesaj tranșant pentru guvernanții care i-au sărăcit pe români și spune că măsurile luate de putere au dus la creșterea inflației și la explozia prețurilor la raft, dar și a facturilor. Pe de altă parte, Georgescu a subliniat că un singur om nu poate face dreptate pentru români, respectiv George Simion, și că acesta are nevoie de susținere.
UPDATE - Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu: „Tot răul pe care îl suferim astăzi se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie”
„Aleșii noștri nu sunt, sunt numiții noștri. Deci nu sunt aleșii noștri.
Păi, acest lucru îl vedeam, doar că acum s-a activat un mecanism pe care, îl așteptam, pentru că minciuna se grăbește, adevărul așteaptă, și, prin urmare, ce s-a întâmplat zilele trecute și se va întâmpla în continuare este o acțiune firească a unei situații care nu mai suportă nedreptate.
Se va ajunge unde am spus (n.r. la junk), pentru că se vede cu ochiul liber că lupta lor este după putere, nu pentru poporul român. Avem astăzi o situație foarte complicată, o țară neguvernată, nu neapărat că dacă ar fi fost guvern era guvernată, dar cert este un lucru că în acest moment este o țară neguvernată, tot răul pe care îl suferim astăzi se datorează acelei acțiuni samavolnice de pe data de 6 decembrie.
Evident, că așa cum am cerut tuturor membrilor Parlamentului să suspendarea a președintelui ilegitim, nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om, respectiv Partidul AUR și George Simion.
Eu am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român.”, a declarat Călin Georgescu.
UPDATE
Călin Georgescu a oferit în exclusivitate la Realitatea Plus un mesaj extrem de important în actuala situație politică.
Candidatul interzis a vorbit despre rolul jucat de viitorul guvern, viitorul executiv, și mai mult decât atât, ce este de făcut mai departe, un semnal extrem de important transmis către toate partidele politice și către toți parlamentarii.
UPDATE
Călin Georgescu a plecat de la Târgul din Osica de Sus și a ajuns la mânăstire, un obicei pe care îl respectă duminică de duminică.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Călin Georgescu a ajuns astăzi în jurul orei 7:30 la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, eveniment care a adunat zeci de producători locali și agricultori din zonă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale își arată sprijinul pentru țăranul român și producătorul autohton.
Călin Georgescu a fost întâmpinat de localnici și susținători, ocazie cu care a vizitat standurile expozanților și a discutat cu fermierii despre problemele cu care se confruntă agricultura românească.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a anunțat prezența la Târgul din Osica de Sus printr-o postare pe pagina sa de Facebook.
Românii, în jurul lui Călin Georgescu
Călin Georgescu a chemat neamul românesc alături de el țăranul român care „a păstrat România vie și întreagă chiar și în vremuri în care cei vremelnic aflați la putere o negociau la tarabă”.
Prezența sa la Târgul Agricol din Olt vine într un context în care temele legate de producția locală, hrană, fermieri și comunități rurale sunt tot mai des folosite în discursul public.
Aceste subiecte sunt asociate cu nevoia de sprijin pentru micii producători cu valorificarea produselor românești și cu menținerea vieții economice în sate.
Producătorii, agricultorii, fermierii au venit de mai multe ori la București să protesteze împotriva condițiilor în care trebuie să muncească, împotriva problemelor pe care le întâlnesc în desăvârșirea producției lor.