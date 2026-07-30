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Dezvăluiri INCENDIARE marca Rizea TV: Ion Bazac, în centrul unor noi acuzații publice

Ion și Camelia Bazac

Ion și Camelia Bazac

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 30 iul. 2026, 07:51

Potrivit unor informații prezentate de „Rizea TV”, Ion Bazac s-ar confrunta cu dificultăți financiare majore, fiind invocată inclusiv posibilitatea unei stări de faliment. În cadrul aceleiași relatări sunt formulate acuzații la adresa lui Ion și Camelia Bazac, privind presupuse nereguli financiare legate de activitatea unei firme Ferrari, prejudiciul invocat depășind 100 de milioane de euro.

Sursele citate de „Rizea TV” susțin că familia Bazac ar fi transferat în Olanda, în condiții de discreție, zece autoturisme Ferrari ediție limitată, cu scopul de a fi valorificate. Totodată, aceleași surse afirmă că pentru aceste autoturisme nu ar fi fost achitate taxe către bugetul statului român.

VEZI VIDEO PE RIZEA TV 

„Rizea TV” anunță că va reveni cu noi informații referitoare la proprietăți din Franța și Italia care, potrivit aceleiași surse, ar fi fost achiziționate din fonduri provenite din activități ilegale.

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