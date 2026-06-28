Călin Georgescu: Poporul român astăzi are nevoie de rost, pace și prosperitate. Acesta este destinul

Călin Georgescu a ajuns duminică seara la sediul Realitatea PLUS, acolo unde a fost așteptat de sute de suținători. Oamenii l-au aplaudat minute în șir și au scandat "Turul 2 înapoi" și "Călin Georgescu este președinte". Ulterior, în platoul emisiunii Culsele Statului Paralel, modartă de jurnalista Anca Alexandrescu, Călin Georgescu a făcut o serie de dezvăluiri exclusive legate de evoluțiile de pe scena politică.
Călin Georgescu: Mulțumesc pentru entuziasmul din fața studioului dumneavoastră. Le mulțumesc tuturor celor prezenți și, sigur, emoțiile sunt un fapt al iubirii pentru ceilalți. Să ne fie de bine! Dumnezeu să ne ajute pe toți!
Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu, ce faceți?
Călin Georgescu: Cum nu sunt nici hoț, nici escroc, nu fac nimic. Ăsta este răspunsul.
Anca Alexandrescu: A existat opinia, în ultima perioadă, că ar trebui să fiți mai vizibil, ca să fie mai clar că dumneavoastră sunteți șeful mișcării suveraniste. S-au întâmplat foarte multe lucruri în ultima perioadă și m-au rugat mai mulți telespectatori să clarificăm câteva declarații pe care dumneavoastră le-ați făcut în ultimele luni. Una dintre ele a fost legată de un guvern de reconciliere națională. Apoi m-ați certat, părintește, desigur, aici, în emisiune, că am candidat la București, pentru că n-am făcut altceva decât să validez acest sistem care a anulat alegerile și a dat lovitura de stat. Am auzit că, în martie anul acesta, ați reluat această idee, vorbind despre alegeri anticipate la nivel național. Apoi ați venit și ați spus că Guvernul Bolojan nu trebuie votat, că cei care votează Guvernul Bolojan sunt trădători și, nu în ultimul rând, ați cerut suspendarea lui Nicușor Dan.
Călin Georgescu: Da. Până ajungem la aceste puncte, ar fi bine să precizăm următorul lucru pentru poporul român: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” Asta a spus Apostolul Pavel.
Vedeți, am fost la Osica. Am fost în mai multe locuri și am văzut cât de mult suferă oamenii. Sunt foarte multe nedreptăți în toată țara. Dacă ar fi să iau numai zona de la Constanța, Tulcea, Iași și până în alte județe, este o tragedie. Oamenii nu mai au ce mânca, nu mai au unde să lucreze, iar satele sunt părăsite.
Eu le spun așa: prin foc se lămurește aurul. Prin foc aurul se curăță. Adică suferința îl ajută pe om să se apropie de Dumnezeu. Important este să înțeleagă și să se smerească în fața Lui.
Ca să concluzionez, față de situația actuală, pe care o voi explica, suntem pe drumul cel bun, în sensul că noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie.
Acum, pentru a clarifica foarte bine situația, mărețul cărturar Simeon Pârvulescu, de fapt un mare caracter, ceea ce lipsește astăzi aproape în totalitate politicienilor, spunea așa: „Țineți alături de popor, ca să nu rătăciți.”
Dacă ne uităm bine, vedem că toți au rătăcit. Toată clasa politică, atât cei aflați la putere, cât și cei care s-au perindat în acești 36 de ani, a rătăcit. Din ce motiv? Pentru că o țară se prăbușește nu din cauza celor din afară, ci atunci când își abandonează principiile.
Care sunt principiile? Toată lumea vorbește, dar este mult fariseism în această țară, nu doar în politică. Principiile sunt: respectul, susținerea, încurajarea și sinceritatea. Sunt capetele crucii. Dacă îți lipsește unul dintre ele, se prăbușește totul. Ei nu le au pe niciunul.
În aceste condiții, subliniez că poporul român are nevoie astăzi doar de rost, de pace și de prosperitate. Acesta este destinul poporului român. Altceva eu nu cunosc și nici nu ai cum să te gândești la altceva.
Pe acest fond, pentru a clarifica foarte bine situația de astăzi, aș vrea să ne întoarcem la decembrie 1989, și anume la lovitura de stat. Cine spune că a fost revoluție ori nu știe nimic, ori a fost cumpărat. A fost o lovitură de stat precisă, în urma căreia au fost uciși oameni, în special tineri.
Se vorbește despre peste 1.100 de tineri și copii. Unii spun 1.166. Nu mă interesează numărul exact. Cert este că s-au jucat cu viețile oamenilor.
Acei tineri, morți, de fapt uciși, pentru ca ei să se instaleze la putere, s-au dus la Dumnezeu și au spus tot. Iar acest lucru se vede astăzi.
Apoi s-a spus „avort”, iar corectitudinea politică a spus „întrerupere de sarcină”. Și asta s-a transformat într-un genocid. Până astăzi, România a pierdut peste 20 de milioane de suflete.
Acei copii uciși prin avort s-au dus și ei la Dumnezeu și au spus tot. Și acest lucru se vede.
Și atunci s-a întâmplat 6 decembrie 2024, a doua lovitură de stat. Pentru că acei copii au spus tot.
Vedeți, România avea nevoie de o igienizare spirituală, morală. Trebuia să iasă tot răul la suprafață de 36 de ani. Tot. Și și tot. Mai este încă puțin. De aceea să nu ne grăbim. Timpul trece. Timpul arată adevărata față a oamenilor și se vede la mulți, nu doar din politică, în toată societatea. Știți că după ce anulezi votul, dacă ai anulat acest vot, ceea ce este o o barbarie de neimaginat, societatea după această anulare s a împărțit în două Românii și aproape că nu și mai vorbesc. Știți când anulezi un vot al unui popor, adică dreptul lui, societatea devine și se vede. Este timpul jocului nu-ți convine scorul. Știi că mai este foarte puțin și se termină meciul și anulezi jocul. Atunci nu mai ești arbitru. Ești un trișor cu imunitate ca să nu zic escroc. Știți, eu alături de popor nu m-am luptat pentru conturi în bancă, nici pentru mașini străine și nici pentru jucării de lux, ci m-am luptat pentru demnitatea și libertatea poporului român care trebuie să știe ce vrea și să înțeleagă ce poate, să știe cine este.