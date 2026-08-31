Cutremur luni dimineață în Vrancea. Ce magnitudine a avut

Specialiștii de la Institutul Naţional de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs luni, 31 august, în Vrancea.
Cutremur luni dimineață în zona seismică Vrancea. Potrivit specialiștilor INFP, seismul s-a produs la ora 07:12:37 (ora locală a României).
Cutremurul a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter și s-a produs la adâncimea de 110.0 km. Potrivit datelor de la INFP, seimsul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31km S de Focsani, 76km S de Barlad, 78km N de Buzau, 79km S de Bacau, 82km E de Sfantu-Gheorghe, 98km E de Brasov. Zona seismică Vrancea este cea mai importantă și activă regiune generator de cutremure din România.
Lista completă a lucrurilor care îți pot salva viața la cutremur
Actele și banii sunt primele lucruri de care ai nevoie într-o evacuare. Strânge-le într-o mapă impermeabilă, ușor de luat. Include buletinul, pașaportul și certificatul de naștere – copiile legalizate sunt acceptate. Adaugă certificatul de căsătorie, polițele de asigurare și titlurile de proprietate. Păstrează minim 500–1.000 de lei cash, în bancnote mici. Într-o criză, cardurile și aplicațiile bancare pot deveni inutile. Nu uita cheile de rezervă ale mașinii și ale casei.
Autoritățile și organizațiile de urgență recomandă provizii pentru minim trei zile. Calculează cel puțin 2 litri de apă pe persoană pe zi. Dacă folosești sticle de plastic, verifică-le înainte de reumplere. Verifică și dacă nu au miros sau depuneri. Alimentele trebuie să fie non-perisabile și să nu necesite gătit: conserve cu capac ușor de deschis, biscuiți, batoane energizante, fructe uscate, nuci.
Trusa medicală va conține medicamentele prescrise membrilor familiei. Adaugă pansamente sterile, dezinfectant, plasturi și soluții pentru arsuri. Verifică trusa o dată la șase luni și înlocuiește ce a expirat.