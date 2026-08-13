Dezvăluire uluitoare despre frații Tate: unul dintre pașapoarte purta numele unui personaj negativ din James Bond

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 21:54

Noi documente prezentate în instanță aduc informații surprinzătoare despre frații Andrew și Tristan Tate. Cei doi ar fi deținut mai multe pașapoarte emise sub identități diferite, iar unul dintre documentele lui Tristan Tate ar fi purtat numele unui personaj din universul James Bond.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fratii Tatedezvăluiri