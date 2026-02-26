Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Cristian Rizea
Fostul deputat Cristian Rizea a lansat, miercuri seara, la Rizea Tv, acuzații extrem de grave la adresa fugarului Sebastian Ghiță, susținând că deține documente care demonstrează existența unei adevărate „caracatițe” a statului paralel.
Fostul deputat Cristian Rizea a lansat, miercuri seara, în cadrul unei ediții difuzate pe Rizea TV, o serie de acuzații extrem de grave la adresa fugarului Sebastian Ghiță, susținând că deține documente care ar demonstra existența unei veritabile „caracatițe” a așa-numitului stat paralel.
În timpul emisiunii, Rizea a afirmat că probele pe care le prezintă ar scoate la iveală legături și mecanisme ascunse la cel mai înalt nivel al puterii. Potrivit declarațiilor sale, documentele ar indica existența unei rețele de influență care ar fi acționat din umbră pentru a controla decizii politice și instituționale.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News