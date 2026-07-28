FIFA, sub lupa Congresului american. Gianni Infantino trebuie să ofere explicații despre contactele cu Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 19:38

Președintele FIFA, Gianni Infantino, este vizat de o solicitare oficială venită din partea congresmanului democrat Jamie Raskin, care cere lămuriri privind relațiile dintre forul mondial al fotbalului și președintele american Donald Trump, precum și legăturile cu Trump Organization.

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