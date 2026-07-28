Final de drum pentru Cristiano Ronaldo la națională? Data retragerii, dezvăluită de presa britanică

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 14:37

Cristiano Ronaldo se apropie de finalul unei cariere legendare în tricoul naționalei Portugaliei. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Sun, atacantul și-ar fi stabilit deja momentul în care va încheia parcursul la prima reprezentativă.

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