Medicină, în topul preferințelor absolvenților. Record istoric de înscrieri la UMF „Carol Davila” în 2026

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București marchează în 2026 cea mai mare sesiune de admitere din istoria sa recentă, după ce aproape 7.000 de candidați s-au înscris pentru ocuparea locurilor disponibile la studiile de licență. Creșterea spectaculoasă a numărului de înscrieri confirmă interesul tot mai ridicat al tinerilor pentru o carieră în domeniul medical, iar Facultatea de Medicină rămâne principala opțiune pentru viitorii studenți.
Aproape 7.000 de candidați pentru mai puțin de 2.000 de locuri
La încheierea perioadei de înscrieri, UMF „Carol Davila” a anunțat un total de 6.916 candidați, care vor concura pentru 1.947 de locuri, dintre care 1.291 sunt finanțate de la buget, iar 656 sunt disponibile cu taxă.
Comparativ cu anul trecut, interesul pentru admiterea la universitate a crescut spectaculos. În 2025 s-au înscris 3.877 de candidați, ceea ce înseamnă că ediția din acest an aduce un plus de 3.039 de înscrieri, echivalentul unei creșteri de aproape 78,5%. Și raportat la 2024, când au fost înregistrați 4.204 candidați, numărul înscrierilor este cu peste 2.700 mai mare.
Este cea mai amplă creștere înregistrată în ultimii ani și un nou record pentru instituția de învățământ medical.
Facultatea de Medicină atrage cei mai mulți candidați
Cea mai căutată specializare rămâne Facultatea de Medicină, unde 2.727 de candidați și-au depus dosarele pentru 725 de locuri finanțate de la buget. Dintre acestea, 20 de locuri au fost deja ocupate de olimpici naționali și internaționali, admiși fără susținerea concursului, conform regulamentului universității.
Interesul ridicat confirmă prestigiul facultății și atractivitatea profesiei medicale, în contextul în care tot mai mulți absolvenți aleg să urmeze o carieră în sistemul de sănătate.
Concurență ridicată și la Stomatologie
Un alt program foarte căutat este Medicina Dentară. Facultatea de Stomatologie a înregistrat 800 de candidați, iar concurența este una dintre cele mai ridicate din sesiunea de admitere, pentru cele 190 de locuri finanțate de la buget.
La Facultatea de Farmacie s-au înscris 107 candidați, care concurează pentru 94 de locuri bugetate, în timp ce Facultatea de Moașe și Asistență Medicală a atras 3.282 de candidați, cel mai mare număr de înscrieri dintre toate facultățile universității.
Concursul de admitere pentru programele care presupun probă scrisă este programat duminică, 26 iulie 2026, începând cu ora 09:00. Candidații vor susține examenul pentru ocuparea locurilor disponibile la programele de licență, într-una dintre cele mai competitive sesiuni organizate de UMF „Carol Davila”.
Taxele pentru locurile cu plată
Candidații care vor fi declarați admiși pe locurile cu taxă vor achita:
19.000 de lei pe an la Facultățile de Medicină și Stomatologie;
10.000 de lei pe an la Facultatea de Farmacie;
8.000 de lei pe an la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.
Taxa de înscriere la concursul de admitere a fost de 500 de lei, indiferent de facultatea aleasă.
Numărul record de înscrieri din acest an confirmă poziția UMF „Carol Davila” drept una dintre cele mai căutate universități din România și reflectă interesul tot mai mare al tinerilor pentru profesiile din domeniul sănătății, în special pentru studiile de Medicină, care continuă să fie principalul pol de atracție al instituției.