Un bărbat din Galați și-ar fi transformat mașina într-o armă împotriva soției. Ce spun anchetatorii

Un bărbat de 42 de ani din Galați este cercetat penal după ce, potrivit anchetatorilor, și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina, în urma unui conflict între cei doi.
Incidentul s-ar fi produs după ce bărbatul și femeia, în vârstă de 37 de ani, s-ar fi certat. Ulterior, bărbatul ar fi urcat la volan și ar fi observat-o pe soția sa în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.
Anchetatorii susțin că șoferul ar fi accelerat și ar fi lovit-o pe femeie cu autoturismul. După impact, bărbatul nu s-ar fi oprit imediat, ci și-ar fi continuat deplasarea.
La scurt timp, mașina a intrat într-un autoturism care era parcat. După această coliziune, bărbatul ar fi decis să se întoarcă în zona în care își lovise soția.
Acolo au ajuns și polițiștii, care l-au găsit pe suspect. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan. Aparatul etilotest ar fi indicat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Femeia a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri. Din primele informații, aceasta a avut nevoie de asistență medicală în urma impactului.
Polițiștii au deschis un dosar penal, iar bărbatul este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor. În plus, împotriva acestuia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu.
Anchetatorii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte și după momentul în care femeia a fost lovită de autoturism și să clarifice împrejurările în care s-a produs incidentul.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilității penale a bărbatului.