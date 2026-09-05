Hotelul din Saturn unde 58 de turiști s-au îmbolnăvit, închis temporar

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 14:53

Hotelul Neko din stațiunea Saturn a fost închis temporar, după ce 58 de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Controlul Protecției Consumatorilor a scos la iveală deficiențe majore în blocul alimentar.

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