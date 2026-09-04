Trump, avertisment dur pentru Marea Britanie: „Sunteți la un pas de dezastru. Nu veți mai avea o țară!”

Publicat 4 sept. 2026, 11:45 Sursă Realitatea.net

Donald Trump lansează un avertisment dur la adresa Marii Britanii, despre care spune că se află „la un pas de dezastru”. Președintele SUA critică nivelul ridicat al prețurilor la energie, politicile net zero și migrația și îi cere Guvernului condus de Andy Burnham să schimbe direcția.

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