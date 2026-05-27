Incendiu puternic într-o localitatea din Bistrița-Năsăud: 80 de animale au murit

Sursă: realitatea.net

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață în localitatea Rebrișoara din județul Bistrița-Năsăud. Mai multe anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, iar 80 de animale nu au mai putut fi salvate.

”Incendiu la anexe gospodăreşti în localitatea Rebrişoara, pe strada Morii. La locul solicitării au fost alocate două autospeciale de stingere şi un echipaj de prim ajutor SMURD”, a anunţat, miercuri dimineaţă, ISU Bistriţa-Năsăud.

Potrivit sursei citate, la sosirea popierilor flăcările se manifestau la mai multe anexe gospodăreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp.

În incendiu au fost surprinşi aproximativ 50 de pui de găină şi 30 de miei, care nu au mai putut fi evacuaţi la timp.

”Incendiul a fost localizat, iar echipajele de intervenţie lucrează pentru lichidarea tuturor focarelor”, au transmis pompierii.