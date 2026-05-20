România, apreciată de NATO după misiunea F-16 din spațiul aerian estonian

Mark Rutte a apreciat reacția forțelor aliate după incidentul petrecut în spațiul aerian al Estonia, unde un avion F-16 al României, aflat într-o misiune NATO de poliție aeriană, a doborât o dronă militară.

Oficialul Alianței Nord-Atlantice a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că intervenția demonstrează eficiența măsurilor de apărare dezvoltate de NATO în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucraina.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este exact motivul pentru care ne-am pregătit. A fost un răspuns ferm și rapid”, a afirmat Mark Rutte.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile estoniene, drona ar fi aparținut Ucrainei și ar fi ajuns în afara traiectoriei din cauza sistemelor de bruiaj folosite de forțele ruse.

Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni NATO de supraveghere și protejare a spațiului aerian aliat. Pilotul român implicat în operațiune a fost propus pentru decorare, în semn de recunoaștere pentru intervenția sa.