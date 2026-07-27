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Actualitate· 1 min citire
Incendiu puternic la o fabrică de prelucrare a lemnului din Bistrița-Năsăud
Incendiu la Bistrița
Publicat27 iul. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net
Flăcările au cuprins până la 1.000 de metri pătrați
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