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Incendiu puternic la o fabrică de prelucrare a lemnului din Bistrița-Năsăud

Incendiu la Bistrița

Incendiu la Bistrița

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net

Flăcările au cuprins până la 1.000 de metri pătrați

Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul unui atelier aflat în incinta unei fabrici de prelucrare a lemnului din localitatea Susenii Bârgăului. Pompierii militari intervin cu mai multe autospeciale pentru a împiedica extinderea flăcărilor.

Incendiul se manifestă pe o suprafață estimată la aproximativ 800-1.000 de metri pătrați. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime, iar focul nu s-a propagat la construcțiile învecinate.

Mobilizare amplă a pompierilor

La locul incendiului au fost trimise patru autospeciale de stingere, o autospecială de lucru și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor SMURD.

La intervenție participă și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile.

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