Advertising
Actualitate· 1 min citire
Iranul răspunde la amenințările lui Trump: Dacă SUA atacă infrastructura, "nicio picătură de petrol nu va trece prin ea”
Armata iraniană în Strâmtoarea Ormuz (Profimedia)
Publicat23 iul. 2026, 11:24
SursăRealitatea.Net
Cel mai înalt comandament militar al Iranului a răspun cu aceeași monedă amențăroilor fără precedne tlansate de rpeledinetre Doanld Trump. Oficialul de la teheran a promis că va bloca complet tranzitul global de petrol prin Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își vor îndeplini amenințarea de a viza infrastructura Republicii Islamice.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:54Alertă aeriană în Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT au fost ridicate de la sol
- 11:31Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în bazine hidrografice din cinci județe, până la miezul nopții
- 11:02Anca Alexandrescu și Realitatea Plus, apel la unitate pentru a scoate țara din criză: Anumite forțe străine au interesul să rămână Bolojan
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News