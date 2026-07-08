Mesaj direct pentru Zelenski! Trump promite licența pentru rachetele Patriot și vorbește despre războiul cu Rusia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 16:50

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la Ankara, că Washingtonul este pregătit să acorde Ucrainei o licență pentru producerea propriilor rachete Patriot.

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