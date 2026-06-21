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Misiune contracronometru în Cheile Bicazului. Salvamontiștii caută doi turiști care s-au rătăcit într-o zona cu pericol de cădere în gol

Salvamont

Salvamont

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 21:38

Intervenție contracronometru pentru salvamontiştii din Neamţ care caută, duminică, două persoane epuizate ce s-au rătăcit într-o zona cu pericol de cădere în gol din zona superioară a Cheilor Bicazului.

"Acţiune în derulare. Salvamont Neamţ intervine în urma unui apel 112 în vederea căutării şi salvării a două victime în stare de epuizare care s-au rătăcit într-o zonă cu pericol de cădere în gol din zona superioară a Cheilor Bicazului, anunţă, duminică, Salvamont Neamţ.

Salvamont România: 10 reguli esenţiale pentru o drumeţie în siguranţă pe munte

Verificarea prognozei meteo: Înainte de a pleca, verificaţi prognoza meteo pentru a vă asigura că sunt condiţii favorabile drumeţiei. Primăvara, vremea poate fi imprevizibilă, aşadar este crucial să fiţi pregătiţi pentru schimbări rapide.

Echipament adecvat: Asiguraţi-vă că aveţi încălţăminte şi îmbrăcăminte potrivită pentru munte. Straturile de haine sunt recomandate, pentru a vă putea adapta la schimbările de temperatură. Totodată nu uitaţi de sursa de iluminare şi acumulatori de rezervă pentru telefon şi lanternă.

Planificarea traseului: Alegeţi un traseu potrivit nivelului dvs. de experienţă şi informaţi-vă despre durata, dificultatea şi particularităţile acestuia.

Pachetul de supravieţuire: Aveţi întotdeauna cu dvs. un kit de prim ajutor, hărţi, busolă, apă, mâncare, lanternă şi un fluier de urgenţă.

Informare cu privire la faună şi floră: Cunoaşterea speciilor de animale şi plante pe care le puteţi întâlni pe traseu deoarece vă poate ajuta să evitaţi eventualele pericole.

Respectarea naturii: Păstraţi curăţenia pe traseu, nu lăsaţi gunoi şi nu deterioraţi habitatul natural.

Comunicarea planurilor: Informaţi structurile SALVAMONT sau pe cineva apropiat despre traseul dvs. şi ora estimată de întoarcere.

Navigarea conştientă: Folosiţi hărţi şi dispozitive de navigaţie dedicate pentru a evita rătăcirea, mai ales în zone necunoscute sau slab semnalizate.

Hidratarea şi alimentaţia: Asiguraţi-vă că aveţi suficientă apă şi mâncare energizantă pentru a susţine efortul fizic.

Adaptabilitate: Fiţi pregătiţi să vă ajustaţi planurile în funcţie de condiţiile meteo sau de propriul nivel de energie şi sănătate.

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