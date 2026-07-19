Pagube provocate de o furtună în Bistrița Năsăud. Copaci doborâți de furtună, stâlp de înaltă tensiune lovit de fulger

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:46

Vântul puternic a provocat sâmbătă pagube în mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, pompierii intervenind pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, a informat Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).

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