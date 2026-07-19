Pagube provocate de o furtună în Bistrița Năsăud. Copaci doborâți de furtună, stâlp de înaltă tensiune lovit de fulger

Vântul puternic a provocat sâmbătă pagube în mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, pompierii intervenind pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, a informat Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).
Astfel, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate prin avertizarea Cod portocaliu, echipajele ISU Bistrița-Năsăud, alături de serviciile voluntare pentru situații de urgență și instituțiile cu atribuții în domeniu, au intervenit sâmbătă pentru gestionarea mai multor situații de urgență produse pe raza județului.
În municipiul Bistrița, au fost înregistrate mai multe intervenții pentru degajarea arborilor căzuți: în Parcul Mare, pe strada Libertății, unde un copac a căzut în incinta unei stații de distribuție a carburanților, precum și pe strada Poligonului, unde un arbore a blocat carosabilul. Misiunile au fost gestionate de pompierii militari și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița.
Totodată, în orașul Năsăud, pe strada Iulian Marțian, echipajele Secției de Pompieri Năsăud au intervenit după ce rama unui balcon a fost deteriorată de vânt, existând pericol de desprindere.
În localitatea Cormaia, un stâlp de înaltă tensiune a fost lovit de fulger, situația fiind transmisă operatorului de distribuție a energiei electrice pentru remediere.
În localitatea Agrișu de Jos, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șieu-Odorhei a intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe DJ 172, la intrarea în localitate. Tot aici, vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe.
La Figa, pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Beclean au acționat pentru îndepărtarea unui copac doborât de vânt.
”Echipajele operative rămân în teren și monitorizează permanent evoluția situației, fiind pregătite să intervină pentru gestionarea oricăror situații de urgență generate de fenomenele meteorologice”, a mai informat sursa citată.