Primul weekend cu temperaturi de vară din acest an. Noile date de la ANM-VIDEO
Vremea
Finalul de săptămână vine la pachet cu temperaturi de vară. Oana Catrina, meteorolog de serviciu în cadrul ANM, a declarat în direct la Realitatea PLUS, că duminică, temperaturile vor ajunge până la 26 de grade în București.
„Ne bucurăm de o vreme în general frumoasă, și spun în general frumoasă pentru că asta înseamnă că doar prin partea de nord, nord-vest, centrul țării vor fi înnorări trecătoare și doar cu totul izolat posibile ploi slabe, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin până spre orele amiezii.
Iar dacă ne raportăm la intensificări de vânt, astăzi, intensificări de vânt dar cu viteze la rafală de 40-45 km/h sunt așteptate local în partea de vest, de centru a țării.
Astăzi, temperaturi maxime cuprinse între 14 și 25°C, cele mai mici valori urmând a se înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei și în zona Deltei Dunării, iar cele mai ridicate izolat în Câmpia de Vest.
De interes este ziua de mâine, ziua de mâine care aduce o vreme vântoasă în toată țara. Cele mai mari viteze la rafală urmând a se înregistra în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei, dar și la munte, în special în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali. Și mâine, în Câmpia de Vest, așteptăm izolat 25°C, 24-25°C”, a declarat meteorologul de serviciu.
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:07 - Alertă la granița României. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați
- 22:01 - Criză la pompe: stații fără motorină după ieftiniri record, apoi scumpiri bruște de până la 50 de bani pe litru
- 20:03 - România rămâne în urmă la infrastructură: doar 131 km de autostradă inaugurați și zeci de mii de kilometri de drumuri degradate
