Restricții drastice pe Muntele Athos: doar 10 pelerini români acceptați zilnic
Muntele Athos
Accesul pelerinilor români pe Muntele Athos a fost limitat considerabil, după ce autoritățile monahale au decis să înăsprească regulile în urma unor incidente recente.
Potrivit celor care gestionează intrarea pe Sfântul Munte, doar 10 vizitatori din România pot primi zilnic permisul de acces, o măsură menită să reducă numărul celor considerați nepotriviți pentru rigorile vieții monahale. Oficialii locali spun că vor să acorde prioritate pelerinilor care respectă pe deplin regulile religioase.
Situația a generat nemulțumiri în rândul credincioșilor, mai ales că sute de români au rămas blocați la baza muntelui, fără posibilitatea de a-și continua drumul, deși au achitat avansuri pentru cazare în mănăstiri.
Un caz semnalat către Episcopia Maramureșului a atras atenția asupra unor grupuri neoficiale de pelerini, inclusiv persoane în vârstă care au plecat spre Athos însoțite de un preot, dar fără aprobarea ierarhică necesară.
Autoritățile locale eliberează accesul printr-un permis special, valabil trei zile, însă, în contextul actual, aceste documente sunt acordate mult mai restrictiv. În plus, reprezentanții Bisericii le recomandă credincioșilor să nu plece din țară fără a avea toate aprobările necesare și cazarea confirmată.
De asemenea, pelerinii sunt avertizați să respecte regulile stricte ale locului, inclusiv interdicția consumului de carne pe durata șederii, chiar dacă în zona de acces există unități comerciale care oferă astfel de produse.
