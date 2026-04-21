Guvernul Bolojan, absent când economia românească se prăbușește • 500 de concedieri la RAAL și niciun plan de salvare

Criza de la RAAL nu mai poate fi tratată ca un simplu accident economic. Este, în realitate, rezultatul direct al indiferenței și lipsei de viziune a Guvernului condus de Ilie Bolojan față de capitalul românesc.

Un număr de 500 de angajați ai companiei bistrițene RAAL vor fi trimiși în șomaj începând cu luna viitoare, după ce alți 250 au fost deja concediați la începutul anului. În total, aproape 800 de oameni sunt scoși brutal din câmpul muncii într-o zonă cu alternative aproape inexistente. Practic, pentru Valea Bârgăului, profund dependentă de acest angajator, vorbim de un veritabil colaps economic local.

Și totuși, în fața acestor cifre alarmante, Guvernul tace!

Guvernul condus de Ilie Bolojan nu transmite mediului de afaceri nicio intervenție, nicio schemă de sprijin, nicio soluție concretă. În schimb, oferă oamenilor aceeași rețetă: statul va plăti ulterior șomajul celor concediați. Astfel, o problemă economică a unei comapanii românești se transformă într-o povară bugetară.

Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât compania nu duce lipsă de comenzi. Problema este una de lichiditate — lipsa fondurilor pentru materii prime și blocajele în accesarea creditelor. Exact tipul de situație în care un stat responsabil ar interveni rapid pentru a salva locuri de muncă și a proteja economia locală.

În schimb, Executivul condus de Ilie Bolojan pare captiv într-o politică economică selectivă, în care sprijinul este direcționat preponderent către companii mari, adesea cu capital străin, în timp ce firmele românești sunt lăsate să se descurce singure. Este un dublu standard care nu mai poate fi ignorat.

Oamenii sunt nemulțumiți și trag un semnal de alarmă clar: fără intervenție, sute de familii vor avea de suferit. Mai mult, întreaga structură economică a zonei riscă să se prăbușească sub ochii Guvernului Bolojan, care preferă să gestioneze efectele costisitoare și ineficiente.

Cazul RAAL ridică o întrebare incomodă: cui servește, de fapt, politica economică actuală? În mod evident, ea nu servește antreprenorilor români și nici angajaților care depind de ei.