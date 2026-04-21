Semnale optimiste la Bruxelles: împrumutul pentru Ucraina, aproape de aprobare

Kaja Kallas a declarat că se așteaptă la evoluții favorabile în ceea ce privește aprobarea unui împrumut european consistent destinat Ucraina, în contextul în care opoziția exprimată de Viktor Orbán pare să se diminueze.

Oficialul european a subliniat, la Luxemburg, importanța urgentă a acestui sprijin financiar, estimat la aproximativ 90 de miliarde de euro, afirmând că Ucraina are nevoie rapidă de aceste fonduri.

Declarațiile vin înaintea unei reuniuni a reprezentanților statelor membre ale Uniunea Europeană, unde subiectul urmează să fie discutat și, posibil, deblocat.

În același sens, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a insistat că aprobarea nu ar trebui amânată, indiferent de evoluțiile politice interne din statele membre.

În prezent, liderii europeni speră că veto-ul exprimat de Budapesta va fi ridicat, ceea ce ar permite adoptarea deciziei în cadrul unei întâlniri programate la Bruxelles.

Premierul ungar Viktor Orbán a condiționat însă acceptul său de reluarea livrărilor de petrol rusesc printr-un oleoduct care traversează Ucraina și care a fost afectat la începutul anului. Autoritățile de la Budapesta au sugerat recent că acest flux ar putea fi reluat, ceea ce ar facilita un compromis la nivel european.

În cazul în care blocajul va fi depășit, Uniunea Europeană ar putea face un pas important în sprijinirea financiară a Ucrainei, într-un moment considerat critic pentru stabilitatea economică a țării.