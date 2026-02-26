Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi extrageri la jocurile organizate de Loteria Română: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Cel mai mare premiu este pus în joc la Joker, unde, la categoria I, reportul depășește 54,36 milioane de lei, echivalentul a peste 10,66 milioane de euro.
La ultimele Trageri Speciale de Dragobete, desfășurate duminică, Loteria Română a acordat peste 36.000 de câștiguri, cu o valoare totală de aproape 3 milioane de lei.
Reporturi importante în joc
Loto 6/49, categoria I: peste 2,82 milioane lei (aprox. 553.700 euro)
Noroc: report cumulat de peste 5,06 milioane lei (aprox. 994.200 euro)
Joker, categoria a II-a: peste 301.500 lei (aprox. 59.100 euro)
Noroc Plus, categoria I: peste 92.500 lei (aprox. 18.100 euro)
Loto 5/40, categoria I: peste 1,09 milioane lei (aprox. 213.800 euro)
Loto 5/40, categoria a II-a: peste 72.300 lei (aprox. 14.100 euro)
Super Noroc: peste 61.600 lei (aprox. 12.000 euro)
La extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.461,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News